Incidente sul lavoro a Varmo, un ferito grave trasportato con l'elicottero in ospedale

VARMO - Incidente sul lavoro: un ferito grave. Una persona è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, per le lesioni che ha riportato a seguito di un infortunio che si è verificato negli spazi in una attività produttiva del territorio comunale di Varmo. Immediato all'arrivo dell'ambulanza della Sores da Codroipo, dell'automedoica da Latisana e dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.