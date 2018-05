Violento frontale tra due grosse Audi: vetture distrutte, due feriti

di Paola Treppo

VILLA SANTINA e SAPPADA (Udine) -frontale ain via Cesare Battisti dove si sono, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità.A scontrarsi, intorno alle 22 di ieri, mercoledì 16 maggio, una Audi TT condotta da un uomo di 44 anni originario di(Belluno) e residente a, C.D.P. le sue iniziali, e una Audi Q3 al cui volante c'era un uomo didi 41 anni, R.T. le sue iniziali.Per loro si è temuto il peggio, visti i. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di una ambulanza; i due uomini, entrambima non in maniera grave, sono stati trasportati all'ospedale di Tolmezzo. Non sono in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza delle Audi e per la bonifica della carreggiata hanno operato i vigili del fuoco.