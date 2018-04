Schianto nella notte sul cavalcavia della ferrovia: feriti due giovani

di Paola Treppo

UDINE -fronto-laterale atra unaNew Swift e una Nissan Almera intorno alle 3.30 di oggi, domenica primo aprile lungo il cavalcaviadi viale Palmanova a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per rilievi e viabilità, le due auto di sono scontrate e i due conducenti sono rimastinell'impatto.Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni, A.P. le sue iniziali, residente a Udine, al volante della, e di un ragazzo di 23 anni, anche lui residente a Udine. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico di una ambulanza e trasportati nella notte all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sono in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco del Comando di via Popone.