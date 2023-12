Travolto in bicicletta da un'auto: è gravissimo

UDINE - Un uomo è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bici in viale Monsignor Nogara a Udine oggi 7 dicembre 2023. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. Hanno attivato le forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico, infermieristico e trasportata in gravissime condizioni con l'ambulanza, con l'equipe dell'automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.