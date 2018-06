di Paola Treppo

TAVAGNACCO e GONARS (Udine) - Tremendonella notte a, lungo la strada statale 13, all'altezza del centro commerciale Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrate una Volvo c30 e una Bmw 320 Sw Turbo Diesel.Nel violento impatto sono rimaste, i conducenti delle auto: un 31enne die un 44enne di. Le vetture hanno riportato gravi danni: la Bmw ha, finito in strada, in un punto dove la carreggiata presenta un restringimento per lavori in corso. Dopo l'allarme, sulla Pontebbana è stata inviata l'ambulanza e la equipe medica ha soccorso i due feriti, trasportati poi in pronto soccorso all'ospedale di Udine. Non sarebbero in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza delle auto incidentate i vigili del fuoco del Comando di Udine. Lo scontro si è verificato intorno alle 2 di questa notte, giovedì 28 giugno.