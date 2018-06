Si tamponano al semaforo: auto sfondata, due donne in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARCENTO e LUSEVERA (Udine) - Violentointorno alle 16.30 di oggi all'altezza dell'incrocio semaforico tra via Dante e via Udine. Due i veicoli coinvolti: una Corolla, a bordo della quale viaggiavano due donne originarie della, e un furgone Fiorino che è andato a sbattere sul marciapiede.L'uomo al volante di questo ultimo mezzo, un 42enne diche è rimasto miracolosamente illeso mentre le due donne sono rimaste ferite e sono state soccorse dalla equipe medica di una ambulanza della Croce Rossa di Tarcento in servizio di 118.Sono entrambe state stabilizzate e portate all'ospedale di Udine; sono rimastein maniera seria ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Tarcento per rilievi e viabilità e una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza delle vetture incidentate che hanno occupato tutto l'incrocio, accaduto in direzione viale della Stazione. I pompieri hanno anche dato fattivo supporto al personale sanitario; è successo oggi pomeriggio, mercoledì 6 giugno.