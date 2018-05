Rischiano di finire nel burrone dopo la gita nella casa vacanze: gravi

di Paola Treppo

TARCENTO e GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Una coppia dihanel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 maggio, intorno all'una e mezza. Al volante di una Lancia, marito e moglie, lui die lei originaria di, stavano scendendo dal borgo di Stella di Tarcento, una via stretta e puntellata da tornanti.Dopo poche curve l'uomo, 80 anni, ha perso il controllo della macchina che si ècontro una vecchia, ma salda, protezione di metallo che delimita la carreggiata. La donna, che viaggiava come passeggera, ha battuto con violenza la testa contro il cristallo anteriore della vettura, mandandolo in parte in frantumi. Anche il marito è rimasto ferito ma pare in maniera meno grave.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido, e l'equipaggio di una ambulanza da Tarcento. Il medico rianimatore è stata calato sul luogo dell'incidente con il verricello e ha soccorso la donna, anche lei di 80 anni.L'anziana, che ha riportato anche un, è stata trasportata poi con l'autolettiga fino a valle e quindi trasportata il volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito, che potrebbe essere rimasto vittima di un malore, non sarebbe; anche lui è stato portato in pronto soccorso. sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i carabinieri di Tarcento. La coppia scendeva da Stella dove è proprietaria di una