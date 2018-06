Tremendo scontro frontale tra tir e jeep: incastrata, grave 47enne

di Paola Treppo

SEDEGLIANO e SPILIMBERGO - Gravelungo la regionale 463 adidove, all'altezza del km 32, si sono scontrati frontalmente unche trasportava ferro, di una ditta di), che stava marciando da San Daniele in direzione Codroipo, e una Range Rover alla cui guida c'era una donna di 47 anni di, che viaggiava in senso opposto.Nel tremendo impatto, frontale, tra il tir e la jeep, la Range Rover è finita dentro une la donna è rimasta. Per liberarla dalle lamiere contorte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Codroipo cui è giunta subito dopo in appoggio una partenza da San Vito al Tagliamento.I pompieri hanno dato fattivo supporto al personale medico della equipe di una ambulanza giunta da Codroipo e a quella dell'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido. La 47enne, che ha riportato diverse lesionima che è sempre rimasta cosciente, è stata stabilizzata e, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'autista del tir è rimasto illeso ma era sotto choc. Per la viabilità e tutti gli accertamenti la polizia locale di Basiliano. Il tremendo incidente è accaduto poco dopo le 13 di oggi, venerdì 22 giugno.