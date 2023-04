Violento scontro tra auto e moto a Sedegliano: grave il motociclista di 30 anni

SEDEGLIANO - Un uomo di 30 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la regionale 463 nella frazione di Turrida, nel territorio di Sedegliano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a una motocicletta si è scontrato con un'auto. Nell'impatto è rovinato malamente a terra riportando diverse lesioni. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha preso in carico il giovane uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.