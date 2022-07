Incidente stradale a Rivignano, un'auto finisce contro un palo Telecom. Intervengono i vigili del fuoco

UDINE - Incidente stradale in via Codroipo sulla strada provinciale 56 a Rivignano (Ud). Un'auto Ford Ka, in seguito all'incidente, ha colpito un palo Telecom. Il conducente ha riportato lievi contusioni ed è stato assistito dai sanitari del 188 di Latisana.

I vigili del fuoco, poi, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e del palo Telecom che in seguito all’urto con il veicolo veniva tranciato alla base risultando pericolante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Latisana per gli atti di competenza.