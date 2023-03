Ragazza di 15 anni investita vicino alla scuola e sbalzata per due metri: è grave

CODROIPO - Una ragazza di 15 anni è stata soccorsa questo pomeriggio, 9 marzo 2023, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Codroipo , in prossimità di unche sorge in via Circonvallazione. Mentre camminava la 15enne è statada un mezzo in transito: sbalzata per circa due metri, è rovinata malamente a terra. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Informati i Vigili del fuoco; attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine (Carabinieri della Compagnia di Udine) per stabilire le cause dell'incidente stradale. La giovane è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo,, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.