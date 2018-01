di Paola Treppo

PREMARIACCO (Udine) - Graveall'alba nella borgata dididove, lungo un rettilineo, sulla sp14, il conducente di unaha perso il controllo del veicolo che prima ha abbattuto un palo della segnaletica per poiin un campo. Al bordo della macchina c'erano quattro passeggeri, tutti giovani residenti a, tutti rimasti feriti, anche se in modo non serio, per fortuna. Distrutta invece la Alfa.Sul posto sono intervenute due ambulanze da Udine inviate sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova. Il personale medico ha soccorso iche sono stati portati in. Non sono in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza della Alfa Romeo cappottata e per la bonifica della strada i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che hanno dato anche fattivo supporto all'equipe sanitaria per estrarre i ragazzi dall'abitacolo della macchina. Le cause dell'incidente, accaduto poco prima delle 7 di oggi, domenica 14 gennaio, lungo la strada provinciale 14, sono al vaglio dei carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone. I cinque ragazzi stavano facendo rientro a casa.