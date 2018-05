Finisce con l'automobile nel fosso: rianimata sul posto, è gravissima

di Paola Treppo

POCENIA (Udine) - Grave, in località Casali Buratto, lungo la via che collega il capoluogo alla frazione di, nella Bassa Friulana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, una donna ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, una Hyundai, ed è finita in un fosso, ferendosiDopo l'allarme, la centrale Sores ha sul posto una ambulanza e l'elicottero sanitario che è atterrato in un campo adiacente la strada. All'arrivo dell'equipe medica le condizioni della pensionata erano critiche. La 75enne era inGrazie ad avanzate e tempestive manovre di, eseguite a lungo, il cuore dell'anziana ha ripreso a battere. A quel punto è stata caricata in barella e trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Latisana, in codice rosso, con l'autolettiga. La 75enne, di Pocenia, è in pericolo di vita. L'incidente, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri veicoli, è accaduto alle 10.30 di oggi, martedì 22 maggio.