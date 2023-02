Incidente stradale: perde il controllo dell'auto e si ribalta, due finiscono in ospedale

MORUZZO - Due persone sono state soccorse nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 febbraio, dalle equipes sanitarie per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la ex provinciale 83 nel territorio del comune di Moruzzo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Udine), una persona che si trovava alla guida della sua auto ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata.

Gli infermieri hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e l'elisoccorso. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Una delle due persone ferite è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite fortunatamente non gravi. La seconda persona ferita, sempre in maniera non grave, è stata condotta sempre nel nosocomio di Udine con l'ambulanza.