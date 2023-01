Incidente stradale: si scontra con un'auto e poi si ribalta a bordo strada: due feriti gravi

UDINE - Due persone sono state soccorse questa mattina, intorno alle 8, a Lauzacco di Pavia di Udine, lungo viale Grado, a seguito delle ferite riportate per un incidente stradale. Una persona, alla guida di un'auto, ha perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi con una seconda macchina. La vettura poi si è cappottata a bordo strada.

Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto l'equipaggio dei due ambulanze e quello dell'automedica proveniente da Udine. Le due persone ferite sono state trasportate, entrambe in codice giallo, una all'ospedale di Udine, l'altra all'ospedale di Palmanova, entrambe con le ambulanze. Sul posto, per quanto di competenza, i Vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.