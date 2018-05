di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO (Udine) -a Colloredo di Prato di, alle porte di Udine, intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 17 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale e della polizia stradale di Udine, intervenute sul posto per rilievi e per la viabilità, si sono scontrati unDacia Sandero guidata da una persona di Mereto di Tomba e unoKymco.Nell'impatto, avvenuto lungo un rettilineo, il conducente dello scooter, un uomo di 52 anni, è. La Dacia Sandero è finita in una bordo carreggiata e l'autista è rimasto ferito. Sul posto una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. A Colloredo di Prato anche i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici. L'incidente sarebbe avvenuto in una fase di sorpasso.