Incidente in viale Tricesimo, monopattino colpito da un'auto: ferito un uomo

UDINE - A Udine, poco dopo le 11:30 di oggi, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un monopattino e un'auto. È accaduto in viale Tricesimo, all'altezza dei magazzini Nico. L'uomo sul monopattino è caduto, rovinando sull'asfalto, ed è stato assistito dal personale sanitario di un'ambulanza proveniente da Udine. È stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Udine.