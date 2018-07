Schianto tra Audi A3 e Citroen C3: grave una 38enne; feriti 3 ragazzi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATISANA / MORSANO / SAN MICHELE -lungo la strada regionale 56 vicino ai vivai Andreis, intorno alle 17 di oggi, sabato 28 luglio, dove si sono scontrate due auto, una Audi A3 e una Citroen C3:Alla guida della Audi A3 c'era una donna di 38 anni, M.D. le sue inziali, residente a(Pordenone) che viaggiava con il figlio di 9 anni, la nipote di 17 anni e un amico adolescente della nipote, tutti rimasti feriti e portati un ospedale.Sulla Citroen C3 c'erano una donna di 45 anni di), I.M. le sue iniziali, rimasta ferita. Tutti sono stati soccorsi dal personale medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. La conducente della Audi è stata portata in volo all'ospedale di Udine in gravi condizioni e tutti gli altri feriti sono stati trasportati al nosocomio di Udine e di Latisana con due ambulanze e non sarebbero in pericolo di vita. Per i rilievi i carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana; in supporto al personale medico e per la messa in sicurezza delle auto i vigili del fuoco volontari di Latisana.