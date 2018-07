Frontale in Pontebbana: gravissimo 50enne, intera famiglia in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GEMONA DEL FRIULI (Udine) -lungo la strada statale 13 Pontebbana, al confine con il comune di Venzone, poco prima di Ospedaletto, intorno alle 15 di oggi, sabato 7 luglio.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, unasi è scontrata con un furgoncino. L'impatto è stato violentissimo e. Il più grave è un uomo di) che viaggiava da solo sulla Jeep, un fuoristrada con targa di prova.L'uomo, 55 anni, è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri ed è stato stabilizzato sul posto dal personale medico. Sulla Pontebbana, che è rimasta, sono giunte tre ambulanze ed è atterrato anche l'elicottero del soccorso sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido.L'uomo, che versa in gravi condizioni, è stato trasportato fino al velivolo con una autolettiga, quindi caricato a bordo del mezzo e trasportato con la massima urgenza, in, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.Sul furgoncino c'era una famiglia di: padre, madre e unadi 6 anni. Tutti sono rimasti feriti, soccorsi da due ambulanze, accolti in ospedale. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Nell'impatto la Jeep e il furgoncino hanno perso gasolio e olio ed è stato necessario mettere in sicurezza non solo i mezzi incidentati ma anche la carreggiata.