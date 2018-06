di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Gravedove ieri notte, poco prima delle 23.30, le conducenti di due automobili si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Cavazzo e via Trasaghis, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità.Nell'impatto una delle due vetture si èsu un fianco e per soccorrere le donne ferite, a supporto del personale medico, è stato necessario il fattivo supporto dei vigili del fuoco. A restare ferite una 32enne che era al volante di una Golf, G.C. le sue iniziali, della zona, e la conducente di una Ka, I.G. le sue iniziali, 57 anni, anche lei della zona. Sono state portate in ospedale a Tolmezzo; non sarebbero in pericolo di vita.