Scontro al semaforo tra un'auto e 3 furgoni: uno di ribalta, un ferito

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIOVANNI AL NATISONE (Udine) - Tree una auto si sonoal semaforo di Villanova del Judrio, a, lungo la strada regionale 58, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 marzo, e uno dei tre furgoni si èsu un fianco, occupando metà carreggiata. Ad avere la peggio il giovane che era al volante di questo ultimo mezzo che è rimastoe che è stato soccorso dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova.Il ragazzo, della zona, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Le cause dell', che ha bloccato la viabilità per oltre un'ora, sono al vaglio della polizia stradale di San Giovanni al Natisone, intervenuta per rilievi e accertamenti. Sulla regionale 58 anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i furgoni e l'auto danneggiata.