Si scontrano nel piccolo borgo sui monti: frontale tra compaesani

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO (Udine) - Gravefrontale anella tarda serata di ieri, giovedì 2 agosto, intorno alle 19.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia del capoluogo carnico, si sono scontrate una Ford Fiesta condotta da un, G.S., del posto, e una Suzuki Jimny alla cui guida invece c'era un uomo di 66 anni, anche lui del posto, E.S. le sue inziali.Ad avere la peggio nell'impatto, accaduto in via Carso, è stato il ragazzo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine dopo essere stato stabilizzato dalla equipe medica dell'elicottero. Il 21enne è rimastoseriamente ma non sarebbe in pericolo di vita. Accolto all'ospedale di Tolmezzo con una autolettiga anche il conducente della Suzuki, con ferite che non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dello scontro, un, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.