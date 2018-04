Frontale tra due moto, una si incendia: motociclista gravissimo

di Paola Treppo

CODROIPO e SESTO AL REGHENA - Graveoggi pomeriggio, mercoledì 25 aprile, poco dopo le 15.30, nella borgata di Canussio, aPer cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, due moto si sono scontrate frontalmente in via Crescentia, una proveniente da Latisana e una da Varmo.Nel violento impatto una delle due moto è finita nel fossato e ha preso fuoco; in sella c'era un uomo di 49 anni di, M.C. le sue iniziali, rimasto ferito in maniera non grave, accolto all'ospedale di Latisana in ambulanza.Gravissime, invece, le condizioni dell'altro centauro la cui moto si è schiantata contro il guardrail, spezzandosi in più parti; si tratta di un uomo di 40 anni di). Elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso con l'elicottero, rischia l'di un arto. È in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Codroipo e di Latisana.