Finisce nel bosco con la Fiat 600: auto a pezzi e tutti in ospedale

di Paola Treppo

DIGNANO (Udine) - Cinque persone sono rimastea seguito di unalungo la strada regionale 463 a Dignano. Erano le 11 di oggi, domenica 24 giugno, quando il conducente di una Fiat 600 ha perso il controllo della vettura mentre viaggiava proveniente da San Odorico diin direzioneLa Fiat 600 è letteralmente volata dentro una boschetta dopo aver colpito un albero. Nella vettura c'erano due donne, un altro passeggero e una. La piccola, insieme alla mamma, sono state trasportare in ospedale in ambulanza per precauzione. Gli altri occupanti la Fiat, un friulano e gli altri stranieri, hanno riportato ferite più serie e sono stati portati in ospedale a Udine con l'elicottero del soccorso sanitario e con una terza autolettiga.Per i rilievi e la viabilità i carabinieri della stazione di Codroipo. Per la messa in sicurezza della macchina incidentata e a supporto del personale medico i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli e del Distaccamento di Spilimbergo. All'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un malore dell'autista.