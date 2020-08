Noto professionista in pensione travolto da un'utilitaria: morto

UDINE - Un uomo di 89 anni è morto per le ferite riportate in un investimento stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 31 luglio, nella zona di Cussignacco. L'anziano, noto professionista in pensione, era stato travolto da un'utilitaria, il cui conducente era rimasto illeso. Trasferito d'urgenza al Santa Maria della Misericordia, è spirato poche ore più tardi. Indagini in corso da parte della Polizia locale di Udine. © RIPRODUZIONE RISERVATA