di Paola Treppo

CODROIPO e UDINE - Gravelungo la statale 13 Pontebbana aall'altezza della fabbrica Rhoss intorno alle 4.30 di oggi, lunedì 11 giugno.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Udine Est, intervenuti per tutti i rilievi e la viabilità, il conducente di una auto di marca Dr, modello Motor, ha perso il controllo e la vettura, forse per un, si èin un fosso mentre stava procendendo da Pordenone.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza da Codroipo e una seconda ambulanza da Udine a supporto del primo equipaggio. A restare ferita una interacomposta da padre, madre, di 30 anni, e le due figlie di 8 e 10 anni, tutti cittadini colombiani residenti a. Sulla Dr c'era anche un altro ragazzo che è rimasto illeso.Il padre è stato accolto in ospedale a San Daniele del Friuli mentre la madre e lesono state accolte nel nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine. Ad avere la peggio la madre che ha riportato un grave trauma cranico. Nessuno sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Codroipo che hanno messo in sicurezza la vettura, alimentata a gas, e dato fattivo supporto al personale sanitario.