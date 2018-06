Strage di ciclisti: in bici colpito dalla benna e due si scontrano in strada

di Paola Treppo

FIUMICELLO e AQUILEIA (Udine) -nel comune dinella mattinata di oggi, poco prima delle 10.30, all'altezza del civico 14 di via Matteotti. Per cause in corso di accertamento, mentre viaggiavano in sella alle loro bike, due pensionati della zona, uno di 82 anni e uno di 69, sono entrati in collisione e sono entrambi rovinati a terra, sull'asfalto, riportandoAd avere la peggio è stato il sessantanovenne che ha battuto con violenza il capo, perdendo i sensi. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato inuna ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Il 69enne stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è grave, per un serio. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro tra ciclisti si è verificato questa mattina, mercoledì 6 giugno, nel piccolo paese della Bassa Friulana.Da lì l'eliambulanza è stata poi dirottata da Udine aigiàdi Aquileia dove un dipendente, anche lui in bici, è stato colpito da una benna di un mezzo pesante mentre stava predando su una via di ascesso al cantiere, ampliato di recente; si tratta di M.G., 53 anni, di Cervignano. Soccorso dai sanitari, è stato accolto al pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova in codice verde. Per i rilievi e gli accertamenti in cantiere, oggi all'insegna, sono intervenuti i carabinieri.