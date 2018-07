Pauroso incidente sulla Pontebbana: auto nel canale, gravi marito e moglie

di Paola Treppo

CASSACCO (Udine) - Gravelungo la ss13 Pontebbana aall'altezza del km 142 e 800 di fronte ai Magazzini Delta intorno alle 20 di oggi, domenica prima luglio.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Majano, si sono scontrate due auto: una Fiat Punto e una Bmw.. Dentro c'erano marito e moglie, della zona, rimasti gravemente feriti e portati in ospedale con l'elicottero e una ambulanza. Illeso il conducente della Bme e il passeggero che era con lui. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.