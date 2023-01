Incidente stradale, scontro in rotonda tra auto e bicicletta: 39enne finisce in ospedale

CAMPOFORMIDO - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 gennaio, a Basaldella di Campoformido. Un uomo di 39 anni stava procedendo in sella alla sua bicicletta nella rotatoria di via Giuseppe Verdi, quando si è scontrato con un'auto, cadendo rovinosamente al suolo. Il ciclista è rimasto sempre cosciente, ma nell'impattare al suolo ha riportato un trauma agli arti inferiori. Allertati i soccorsi, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine. Preso in carico il ferito, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Cause della dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.