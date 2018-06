Camion con il carrello gru si ribalta vicino al passaggio della ferrovia

di Paola Treppo

REMANZACCO (Udine) -a Remanzacco all'altezza del passaggio a livello dellaCividale del Friuli - Udine dove, in prossimità della rotonda, unche montava nel cassone un cestello conin elevazione, di quelli che si possono noleggiare per attività edili o per potature di alberi, si è ribaltato su fianco.Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per l'uomo si è temuto il peggio tanto che, dopo l'allarme, scattato intorno alle 12 di oggi, mercoledì 20 giugno, la centrale Sores ha inviato l'elicottero del, atterrato a poca distanza. Il conducente del camion, per fortuna, non ha riportato ferite gravi: è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Per la messa in sicurezza del camion incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.