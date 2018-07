Frontale tra il furgone del pane e 2 auto: ferite tre donne, una è grave

di Paola Treppo

BAGNARIA ARSA e CERVIGNANO (Udine) - Tremendolungo la statale 14 a Bagnaria Arsa, nel tratto compreso tra Cervignano e Torviscosa, tra due auto e un. Lo scontro si è verificato poco prima delle 8 di oggi, venerdì 6 luglio, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.Tre le persone che sono rimaste ferite, tutte donne, tutte della zona, tra cui l'autista di un Fiat Fiorino che era appena uscita dal posteggio di unaper immettersi sulla ss14. La conducente del furgone è rimastacon le gambe nell'impatto; è stata estratta dal Fiorino dai vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno dato fattivo supporto al personale medico nel soccorso sanitario e poi messo in sicurezza i mezzi incidentati, tra cui una Golf.Dopo lo scontro e dopo la richiesta di aiuto, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Verde ed è decollato l'elicottero Fvg dalla elibase Hems di Campoformido. La equipe medica ha stabilizzato le tre donne, una di, una die una di, tutte ferite. Ad avere la peggio la conducente del furgone del pane che è stataall'ospoedale Santa Maria della Misericordia di Udine; le sue condizioni sonoma non sarebbe in pericolo di vita. Fetite lievi le altre due donne.