Scontro tra 2 vetture in autostrada: 3 persone ferite, rallentamenti

di Paola Treppo

VILLESSE PALMANOVA -lungo laA4 in direzione Venezia questa mattina, lunedì 18 giugno, poco dopo le 8, nel territirio del comune di Palmanova, nel tratto compreso tra Villesse ePer cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, due auto si sono scontrate all'altezza della progressiva chilometrica 492. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza in codice giallo.Tre le persone che sono rimaste, medicate sul posto dalla equipe medica. Non hanno riportato lesioni gravi. Non sono state accolte in ospedale perché hanno rifiutato il ricovero in pronto soccorso. Uno dei feriti ha riportato una lesione al braccio.L'incidente stradale non ha causato code ma solo deiche si sono risolti dopo poco. Sul posto il personale di Autovie Venete e i mezzi meccanici, tutti coordinati dal Coa di Udine.