Scontro fra 4 auto sulla Regionale ad Aquileia: 7 persone coinvolte, 2 ferite

Grave incidente questa sera - 12 marzo - con 7 persone rimaste coinvolte in uno scontro lungo la regionale 352, ad Aquileia, poco fuori l'abitato. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Palmanova), quattro auto si sono scontrate.

Dopo la chiamata al 112, gli operatori hanno inviato sul posto l'elisoccorso, un'ambulanza proveniente da Grado e una da Cervignano: i feriti sono 2 per cui è stata necessaria l'ospedalizzazione: trasportati all'ospedale di Palmanova e di Monfalcone.

Inoltre a Zoppola, lungo la statale 13 Pontebbana, incidente stradale con due auto coinvolte. Sul posto sono stati inviati gli equipaggi di un'automedica e di un'ambulanza. Attivati per conto di competenza i Vigili del fuoco e attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine che stabiliranno la dinamica dell'incidente. I sanitari hanno soccorso due persone trasportate e poi in codice verde all'ospedale di Pordenone. Tra queste una neonata, trasportata con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo, precauzionalmente, a Santa Maria degli Angeli.