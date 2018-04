Maxi scontro tra due auto, la corriera di linea e un furgone: due feriti

di Paola Treppo

FAGAGNA (Udine) -tra due auto, une unadi linea della, questa mattina, martedì 24 aprile, intorno alle 9, sulla strada che porta a Majano; due le persone che sono rimaste, soccorse dal personale medico dell'ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova.Si tratta dei conducenti di una Opel Tigra, vettura che si è scontrata frontalmente con la corriera, e il conducente di Gemona del Friuli di una Audi. Nell'impatto sono invece rimasti illesi gli autisti del furgone e quello dell'autobus. A bordo della corriera non c'erano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause dello scontro, che ha causato notevoli rallentamenti al traffico, sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Fagagna, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità.