Scontro tra un'auto e la corriera di linea: quattro i feriti, uno è grave

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Auto conto unadi linea ae finiscono inquattro persone; l'tra la vettura e il bus è successo poco dopo le 14 di oggi, lunedì 12 marzo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale del Comune di Grado, intervenuta sul posto per i rilievi di legge e per la viabilità.L'incidente stradale è avvenuto in riva Ugo Foscolo all'altezza dell'incrocio con via Fermi. Sul luogo dello scontro sono stati inviati una ambulanza con il medico di emergenza del punto di soccorso di Grado e l'equipe medica dell'decollata dalla eli base di). L'autista dell'automobile, cosciente ma grave, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine e i tre passeggeri della corriera, tutti, sono stato portati in ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell'di. Nessuno parrebbe in pericolo di vita.