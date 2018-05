di Paola Treppo

UDINE - ​Perde il controllo della320 e sicontro l'. L'è avvenuto a, in via delle Ferriere, intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 17 maggio, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Uti, intervenuta sul posto per i rilievi e per la viabilità.Alla guida dell'auto un giovane di 24 anni di nazionalità marocchina residente a, F.T. le sue iniziali; nell'impatto il ragazzo è rimasto illeso mentre è stata soccorsa dalla equipe medica dell'ambulanza la passeggera, una italiana di 19enne di, Z.I. le sue iniziali, accolta inin condizioni non gravi.Nessuna conseguenza per le persone che viaggiavano sull'autobus; incolume pure l'autista del mezzo pubblico, un uomo di 53 anni di, C.F. le sue iniziali. In via delle Ferriere sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di via Popone per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.