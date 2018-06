Esce di strada con la Mito, si cappotta e finisce nel fosso

di Paola Treppo

REANA DEL ROJALE (Udine) - Bruttodel Rojale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 giugno, dove un uomo che era alla guida di una Alfa Romeo Mito ha perso il controllo della vettura che è, finendo dentro a un fosso, ai bordi della carreggiata.Per lui si è temuto il peggio e, dopo l'allarme, scattato poco prima delle 14, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero del soccorso sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido. Per fortuna, invece, l'autista della macchina non è rimasto ferito. Per lui solo botte e tanto spavento. Le cause dell'incidente stradale, accaduto sulla viabilità secondaria che porta da Ribis di Reana addi, alle porte di Udine, sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale del Coa di Udine, in transito in quel momento. Per la messa in sicurezza della auto cappottata i vigili del fuoco del Comando di Udine.