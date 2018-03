di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGNANO e BASILIANO (Udine) - Gravelungo la statale 13in Riviera all'uscita del negoziodove si sono scontrati due automobili e un: gravi i due conducenti delle vetture. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, una Hyundai Tucson guidata da una persona di Magnano si è scontrata con una Renault Megane.Coinvolto nell'impatto anche un camion che è finito neltra la statale 13 e la zona della ferrovia. Sulla Pontebbana sono arrivati subito i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, una ambulanza e l'elicottero decollato da Campoformido. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale medico e quindi portati in codice rosso all'Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono in pericolo di vita. L'incidente si è verificato poco prima delle 11.30 di oggi, mercoledì 28 marzo.​Grave incidente anche a Basiliano in via Europa Unita, sempre oggi, poco prima delle 11. Si sono scontrati una auto e una. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia diper rilievi e viabilità e l'equipaggio di una ambulanza da Codroipo. Ilè rimasto ferito molto gravemente nell'impatto ed è stato portato all'ospedale di Udine in codice rosso.