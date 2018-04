Traina l'auto in panne dell'amico: tamponati, 4 feriti, grave giovane

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUJA (Udine) - Gravelungo laA23 nel territorio del comune diin carreggiata sud, intorno alle 23.45 di ieri, domenica 29 aprile, al chilometro 39+750. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Amaro, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati tre veicoli.Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente pare che una Audi A3 condotta da un cittadino italiano abbia tamponato una Audi A4 Avant che, in, eracon un cavo da una Ford Fiesta. A restare gravemente, nell'abitacolo della Avant, un ragazzo austriaco.Il giovane, estratto dalla macchina dai vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, è stato poi soccorso dall'equipaggio di una ambulanza inviata in A23 dalla centrale Sores di Palmanova. Intubato, il ragazzo è stato poi portato in codice rosso all'Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone, in maniera più lieve, tra cui il conducente della Fiesta, anche lui austriaco, il conducente della Audi A3 e un passeggero. Tutti e tre i feriti sono stati soccorsi dall'equipe medica di una seconda ambulanza.