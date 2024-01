Incidente lungo la Statale 14, un ferito gravissimo. Allertato l'elicottero dei soccorsi, ma non può volare per la nebbia

LATISANA - Un uomo è stato soccorso questa mattina, 18 gennaio, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Latisana lungo la Statale 14, all'altezza del posteggio DPiù, in località Crosere.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana, ed è stata attivata anche l'equipe dell'elisoccorso che però non ha potuto alzarsi in volo a causa della nebbia mista a pioggia.

A fare i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo, per il quale è stata avviata la rianimazione cardiopolmonare. Poi il trasferimento in gravissime condizioni all'ospedale di Latisana.