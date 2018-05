Schianto al semaforo: auto sbanda e finisce contro camion e furgone

di Paola Treppo

TARCENTO e MAGNANO IN RIVIERA (Udine) -lungo la statale 13all'altezza dell'incrocio semaforico della Casote, train Riviera, intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 5 maggio.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Tarcento, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, una vettura Hundyai condotta da un uomoè andata a collidere contro unfermo al semaforo che indicava rosso, e quindi contro un mezzo pesante in panne fermo a bordo strada.Nell'impatto la vettura si è quasi ribaltata, restando poi in bilico su uno dei mezzi coinvolti. Per fortuna nessuno si è fatto male.