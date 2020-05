Sbalzato nell'urto con un'auto, centauro di 42 anni muore contro una seconda vettura

Ultimo aggiornamento: 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Un motociclista di 42 anni è morto oggi pomeriggio in provincia di Udine. L'incidente stradale mortale è avvenuto a Sevegliano di Bagnaria Arsa intorno alle 18 di oggi, sabato 16 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità si sono scontrati una vettura con a bordo due donne e una moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari con una ambulanza e l'elicottero sanitario. A perdere la vita un motociclista di 42 anni, schiantatosi frontalmente contro un’auto e poi sbalzato dall’urto è finito contro una seconda vettura in transito. Illese le donne che viaggiavano sulla prima automobile.residente a Castions di Strada, sempre in provincia di Udine, originario di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria dove vivono i familiari che in serata sono stati informati della tragedia.