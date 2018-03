di Paola Treppo

CHIUSAFORTE (Udine) -sulle piste di sci didinella tarda mattinata di oggi: una coppia di coniugi si è scontrata sulla pista turistica 1 del Canin. E' accaduto intorno alle 11. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia di Stato di Tolmezzo che si occupano della sicurezza e del soccorso dei turisti in difficoltà sulle nevi dell'Alto Friuli e della Carnia, c'è stato il violento impatto.La donna, 69 anni, ha riportato une la lussazione di una spalla ed è stata trasportata dell'elicottero del 112 all'ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita. Il marito, 72 anni, è rimasto illeso. Si tratta di una coppia di coniugi della Repubblica Ceca inL'equipe medica dell'elicottero ha raggiunto il luogo dello scontro e ha calato in prima battuta il medicosulla pista; quindi la pista è stata chiusa per circa 30 minuti per consentire le operazioni di stabilizzazione della turista ferita. Subito dopo la donna è stata caricata su una barella e caricata sul velivolo con il verricello, in hovering.