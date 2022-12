Incidente a Carlino: scontro frontale tra due auto, quattro i feriti

UDINE - Incidente stradale questa mattina intorno alle 10 nel territorio di Carlino. Due auto si sono scontrate frontalmente all'incrocio tra le ex strade provinciali 3 e 118, in zona industriale. Quattro in tutto i feriti. Una persona è stata elitrasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le altre tre, che hanno riportato lesioni meno gravi, sono state accolte all'ospedale di Palmanova.