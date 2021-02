Sbanda e si schianta contro un terrapieno: resta in bilico sul fossato: autista miracolato Foto

LATISANA - Ha perso il controllo dell'auto volando fuori strada e rimanendo in bilico nel fossato. Spettacolare incidente stradale questa mattina verso le 8.20 a Latisana. Il conducente dell'auto stava percorrendo via Beorchia, la strada che porta al terminal dei bus. Improvvisamente, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della auto sbandando.

L'auto è finita contro un terrapieno, che l'ha fatta catapultare in alto. Nonostante fosse in bilico e semirovesciata, il conducente è riuscito a uscire da solo dalla vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza. Il traffico è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso.

Bloccata anche la linea 9 di Atvo, Latisana-Udine. Il conducente è ferito ma fortunatamente non è grave.

