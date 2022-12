Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, ferita una persona

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Incidente stradale questa mattina in località Medeuzza lungo la via Palmarina, all'altezza dei magazzino Nico. Una persona è rimasta ferita, dopo aver perso il controllo dell'auto che stava conducendo. La macchina è finita in un fossato a bordo strada. Sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso. Allertati anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza. La persona è stata soccorsa dalle equipes sanitarie e trasportata in ambulanza all'ospedale di Palmanova in condizioni non gravi.