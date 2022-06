Incidente a Ronchi, cade dallo scooter: uomo gravissimo. Caccia all'auto pirata

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Un uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Monfalcone dopo essere caduto dal proprio scooter, molto probabilmente dopo essere stato urtato da un'auto che è fuggita senza prestare soccorso. È avvenuto la notte fra sabato 18 e domenica 19 giugno lungo la Statale 14, nei pressi di un cavalcavia. L'uomo, che era in arresto cardiaco quando sono giunti i soccorsi, è stato rianimato sul posto e trasferito in ospedale con l'elicottero del soccorso notturno. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

I testimoni incastrano il pirata

Alcuni testimoni, secondo quanto si apprende, hanno notato un'auto allontanarsi e dopo hanno visto lo scooter e l'uomo a terra. Sarebbero riusciti ad annotare la targa della vettura, che hanno indicato ai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.