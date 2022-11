Pozzuolo del Friuli: auto finisce fuori strada ribaltandosi in un fossato, grave una donna

POZZUOLO DEL FRIULI - Incidente tra Sammardenchia e il capoluogo, a Pozzuolo del Friuli, in via della Madonna della Salute, dove un'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa in un fossato.

Trauma al volto per la conducente del mezzo, che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Immediata la chiamata di aiuto al Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza provenienti da Udine. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando di Udine, che hanno provvedo a estrarre la donna, rimasta sempre cosciente. Affidata al personale sanitario, la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sulle dinamiche indagano ora i Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità.