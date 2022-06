Auto si cappotta nel fiume dopo aver sfondato il parapetto metallico del ponte

VARMO - Alle ore 19.10 circa di oggi, giovedì 23 giugno, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta a Romans di Varmo, dove un'autovettura è uscita di strada sfondando il parapetto del ponte sul fiume Strangulin e cappottandosi nel corso d'acqua, la cui portata in questo periodo è ridotta a causa della siccità.

In collaborazione con il personale sanitario, i pompieri hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo. Una volta recuperato è stato caricato sull'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Udine. I Vigili del fuoco hanno completato l'intervento con la messa in sicurezza del veicolo e di tutta l'area danneggiata in seguito all'impatto dell'auto contro il parapetto metallico del ponte. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell'Arma che hanno provveduto a eseguire i rilievi per stabilire le cause dell'incidente. Non ci sono altre vetture coinvolte.