Cade mentre scia con il papà, brutto trauma al volto per un ragazzino di 13 anni

TARVISIO (UDINE) - Un ragazzino, di 13 anni, di nazionalità austriaca, ha riportato un trauma facciale in seguito a una caduta avvenuta mentre sciava con il padre sulla pista di Prampero, a Tarvisio. Immediatamente soccorso dalla Polizia di Stato, il piccolo è stato dapprima trasportato con ambulanza al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tarvisio e da lì, in elicottero, è stato trasferito all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato. I sanitari lo hanno giudicato non in pericolo di vita diagnosticandogli un trauma facciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA